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​Шесть игроков «Химок» продлили контракты

11 Января 2021, 19:16,

Global Look Press

«Химки» посредством своего официального сайта объявили о продлении контрактов с рядом футболистов. Долгосрочные трудовые договоры с подмосковным клубом подписали Дмитрий Тихий, Илья Лантратов, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Кухарчук и Александр Трошечкин. О точных сроках новых контрактов игроков «Химки» сообщать не стали.

«Химки» проведут зимние сборы в тёплой Турции. После первой части сезона команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» лишь на пять очков отстают от московского «Динамо», идущего на шестой строчке. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Химки, Илья Кухарчук, Александр Трошечкин, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Лантратов
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