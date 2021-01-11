​Шесть игроков «Химок» продлили контракты

«Химки» посредством своего официального сайта объявили о продлении контрактов с рядом футболистов. Долгосрочные трудовые договоры с подмосковным клубом подписали Дмитрий Тихий, Илья Лантратов, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Кухарчук и Александр Трошечкин. О точных сроках новых контрактов игроков «Химки» сообщать не стали.

«Химки» проведут зимние сборы в тёплой Турции. После первой части сезона команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» лишь на пять очков отстают от московского «Динамо», идущего на шестой строчке.