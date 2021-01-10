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​ЦСКА предложил за Туфана 10 млн евро, «Фенербахче» хочет 15

10 Января 2021, 16:23,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан находится в сфере интересов ЦСКА. Если верить данным турецкой газеты Hurriyet, «армейцы» предложили за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро. Однако «Фенербахче» сообщил всем заинтересованным клубам, что не продаст Туфана менее чем за 15 миллионов.

Подписать Озана Туфана также хотят «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Кроме того, в ближайшее время выйти на контакт с «Фенербахче» должны клубы из Италии.

Озан Туфан в этом сезоне провёл за «Фенербахче» семнадцать матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Фенербахче, Трансферы футбола - зима 2021, Озан Туфан
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