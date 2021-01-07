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«Зенит» попал в топ-50 лучших клубов Европы, «Спартак» вне сотни

07 Января 2021, 11:59,

Global Look Press

Журналисты портала Euroclubindex представили свою версию рейтинга лучших клубов Европы. Первое место заняла мюнхенская «Бавария», оформившая требл в прошлом сезоне.

На второй строчке расположился «Манчестер Сити», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».

В десятку лучших также включены: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «ПСЖ», «Ювентус», «РБ Лейпциг», «Манчестер Юнайтед».

Среди российских клубов лидером является петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» заняли 43-е место. «Краснодар» стал 77-м, «Локомотив» расположился на 82-й строчке, а ЦСКА - на 91-й. «Спартак» оказался лишь на 102-й позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зенит, Бавария
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