«Зенит» попал в топ-50 лучших клубов Европы, «Спартак» вне сотни

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07 Января 2021, 11:59,
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Журналисты портала Euroclubindex представили свою версию рейтинга лучших клубов Европы. Первое место заняла мюнхенская «Бавария», оформившая требл в прошлом сезоне.
На второй строчке расположился «Манчестер Сити», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».
В десятку лучших также включены: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «ПСЖ», «Ювентус», «РБ Лейпциг», «Манчестер Юнайтед».
Среди российских клубов лидером является петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» заняли 43-е место. «Краснодар» стал 77-м, «Локомотив» расположился на 82-й строчке, а ЦСКА - на 91-й. «Спартак» оказался лишь на 102-й позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Бавария