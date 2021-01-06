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Промес лайкнул пост «Спартака» в «Инстаграме», болельщики призвали голландца вернуться в клуб

06 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Голландский вингер Куинси Промес отреагировал лайком на пост московского «Спартака» в «Инстаграме». «Красно-белые» решили вспомнить некоторые голы полузащитника в составе команды.

Многие подписчики прокомментировали эту публикацию, призвав игрока вернуться в московский коллектив. Напомним, что Промес защищал цвета «Спартака» с 2014-го по 2018-й год. В чемпионате России он провел 115 поединков, отметившись 59 голами.

В настоящий момент Куинси играет на родине за амстердамский «Аякс». В нынешнем розыгрыше Эредивизии полузащитник провел 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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