Промес лайкнул пост «Спартака» в «Инстаграме», болельщики призвали голландца вернуться в клуб

Голландский вингер Куинси Промес отреагировал лайком на пост московского «Спартака» в «Инстаграме». «Красно-белые» решили вспомнить некоторые голы полузащитника в составе команды.

Многие подписчики прокомментировали эту публикацию, призвав игрока вернуться в московский коллектив. Напомним, что Промес защищал цвета «Спартака» с 2014-го по 2018-й год. В чемпионате России он провел 115 поединков, отметившись 59 голами.

В настоящий момент Куинси играет на родине за амстердамский «Аякс». В нынешнем розыгрыше Эредивизии полузащитник провел 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами (один - с пенальти).