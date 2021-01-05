«Зенит» готов побороться с «Порту» за бразильского нападающего

Форвард Пепе, выступающий в чемпионате Бразилии за «Гремио», находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Как информирует издание UOL, «сине-бело-голубые» готовы побороться за 23-летнего бразильца с «Порту».

Португальский гранд намерен предложить за переход Пепе 15-18 миллионов евро. Петербургский клуб сообщил «Гремио», что готов перебить предложение «Порту».

Помимо этих клубов подписать бразильца может испанская «Севилья». Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

В нынешнем сезоне Пепе сыграл 21 матч в чемпионате Бразилии, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.