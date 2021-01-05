«Зенит» готов побороться с «Порту» за бразильского нападающего

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05 Января 2021, 13:29,
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Форвард Пепе, выступающий в чемпионате Бразилии за «Гремио», находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Как информирует издание UOL, «сине-бело-голубые» готовы побороться за 23-летнего бразильца с «Порту».
Португальский гранд намерен предложить за переход Пепе 15-18 миллионов евро. Петербургский клуб сообщил «Гремио», что готов перебить предложение «Порту».
Помимо этих клубов подписать бразильца может испанская «Севилья». Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
В нынешнем сезоне Пепе сыграл 21 матч в чемпионате Бразилии, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Пепе, Трансферы футбола - зима 2021
В плане зарплаты и цены трансфера Зенит, конечно, с Порту тягаться может... А вот в плане перспектив дальнейшего развития карьеры навряд ли. Посмотрим, что выберет бразилец - сиюминутные деньги или перспективу карьерного развития!
Надеюсь карьеру. Смысл везти к нам за большие деньги ещё одного Дриусси который играть за клуб не будет хотеть.