Романцев порекомендовал «Спартаку», кем заменить Тедеско

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, кто может заменить немецкого тренера Доменико Тедеско у руля столичного коллектива по завершении сезона.

«Как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина», - передает слова Романцева издание «Спорт-экспресс».

Ранее Тедеско заявил, что не станет продлевать контракт с «красно-белыми». Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 19 туров подопечные Тедеско набрали 35 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.