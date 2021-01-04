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Романцев порекомендовал «Спартаку», кем заменить Тедеско

04 Января 2021, 11:02,

Global Look Press

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, кто может заменить немецкого тренера Доменико Тедеско у руля столичного коллектива по завершении сезона.

«Как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина», - передает слова Романцева издание «Спорт-экспресс».

Ранее Тедеско заявил, что не станет продлевать контракт с «красно-белыми». Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 19 туров подопечные Тедеско набрали 35 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Валерий Карпин, Доменико Тедеско, Олег Романцев
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
04 Января 2021, 12:32

Я бы порекомендовал "пиджака". Он покладистый, таких федун любит. Хотя сейчас главное - понравиться госпоже Зареме :)))

1
ILLNAT
04 Января 2021, 11:30

Сомневаюсь,что Карпину оно надо.Тем более было уже пару раз.Работать с Федуном и его дурным менеджментом себе дороже.

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