Романцев порекомендовал «Спартаку», кем заменить Тедеско

|
04 Января 2021, 11:02,
|
|
Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, кто может заменить немецкого тренера Доменико Тедеско у руля столичного коллектива по завершении сезона.
«Как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина», - передает слова Романцева издание «Спорт-экспресс».
Ранее Тедеско заявил, что не станет продлевать контракт с «красно-белыми». Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.
На зимний перерыв «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 19 туров подопечные Тедеско набрали 35 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Валерий Карпин, Доменико Тедеско, Олег Романцев
Я бы порекомендовал "пиджака". Он покладистый, таких федун любит. Хотя сейчас главное - понравиться госпоже Зареме :)))
Сомневаюсь,что Карпину оно надо.Тем более было уже пару раз.Работать с Федуном и его дурным менеджментом себе дороже.