​Дзюба опередил Неймара и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров 2020 года в топ-10 лигах

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03 Января 2021, 16:15,
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Авторитетный портал transfermarkt составил рейтинг лучших бомбардиров прошлого года в топовых десяти европейских чемпионатах. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба с 23 голами занял четырнадцатое место. Россиянин опередил таких игроков, как Неймар и Ибрагимович, забивших по 22 раза.
В первую десятку входят Роберт Левандовски (47 голов), Криштиану Роналду (44), Ромелу Лукаку (40), Эрлинг Холанн (39), Чиро Иммобиле (34), Килиан Мбаппе (29), Бруну Фернандеш (28), Лионель Месси (27), Мохамед Салах (26) и Паулиньо (25).
Добавим, что Роберт Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Криштиану Роналду, Артём Дзюба, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку