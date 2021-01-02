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Сигурдссон может покинуть ЦСКА

02 Января 2021, 12:19,


Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что задумывается об уходе из российского клуба.

«Меня не устраивает мое нынешнее положение в команде. Хочу больше играть. Сейчас у меня есть время для того, чтобы подумать, что будет лучшим для меня и карьеры: остаться в ЦСКА или перейти в другой клуб», - приводит слова исландского полузащитника издание DV.

21-летний футболист перешел в ЦСКА летом 2018-го года за четыре миллиона евро. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Сигурдссон провел 14 поединков, отметившись двумя голами и двумя ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Арнор Сигурдссон
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