Кашшаи: «В РПЛ 83% матчей заканчивались без серьёзных ошибок»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением об уровне судейства в российском футболе.

«По нашим данным, 83% игр заканчивались без серьезных ошибок. А топ-3 команд РПЛ набрали 60-70% очков из возможных. Почему люди не удовлетворены 83% у судей? Судьи в РПЛ в общем хороши, но все фокусируются на 17% ошибок», - приводит слова Кашшаи издание Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России неоднократно возникали скандальные ситуации из-за работы судей. Несколько арбитров на некоторое время были отстранены от работы.

По итогам 19 туров РПЛ петербургский «Зенит», набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице. Вторым идет московский ЦСКА с 37 баллами. Топ-3 замыкает еще один столичный клуб - «Спартак» (35).