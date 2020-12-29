Кварацхелия: «Не планирую оставаться надолго в России»

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия, выступающий за казанский «Рубин», ответил на вопрос о возможном переезде в один из европейских чемпионатов.

«У меня есть предложения, идут переговоры. Но пока я не могу дать точный ответ. Не буду скрывать, я хотел бы переехать в Европу. Моя главная цель - показывать хороший футбол. Оставаться в России надолго я не планирую. В Европе много хороших чемпионатов и клубов», - передает слова полузащитника 1tv.ge.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 19-летний грузин провел 16 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.