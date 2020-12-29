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Кварацхелия: «Не планирую оставаться надолго в России»

29 Декабря 2020, 13:27,

Global Look Press

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия, выступающий за казанский «Рубин», ответил на вопрос о возможном переезде в один из европейских чемпионатов.

«У меня есть предложения, идут переговоры. Но пока я не могу дать точный ответ. Не буду скрывать, я хотел бы переехать в Европу. Моя главная цель - показывать хороший футбол. Оставаться в России надолго я не планирую. В Европе много хороших чемпионатов и клубов», - передает слова полузащитника 1tv.ge.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 19-летний грузин провел 16 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хвича Кварацхелия
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