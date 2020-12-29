Круговой поделился ожиданиями от зимних сборов «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от зимних сборов «сине-бело-голубых».

«Жду, что на сборах будет тяжело. Будем закладывать функциональный фундамент. Будем возвращаться в привычный тренировочный и игровой ритм. Наша задача - как следует поработать и подготовиться к возобновлению сезона», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

На зимний перерыв команда Сергея Семака ушла на первом месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «Зенита» 41 очко после 19 туров.

Следующий матч в чемпионате России петербургский клуб проведет на своем поле против «Ростова» 27-го февраля 2021-го года.