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Круговой поделился ожиданиями от зимних сборов «Зенита»

29 Декабря 2020, 08:51,

Global Look Press

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от зимних сборов «сине-бело-голубых».

«Жду, что на сборах будет тяжело. Будем закладывать функциональный фундамент. Будем возвращаться в привычный тренировочный и игровой ритм. Наша задача - как следует поработать и подготовиться к возобновлению сезона», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

На зимний перерыв команда Сергея Семака ушла на первом месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «Зенита» 41 очко после 19 туров.

Следующий матч в чемпионате России петербургский клуб проведет на своем поле против «Ростова» 27-го февраля 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Данил Круговой
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