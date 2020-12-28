Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, что ему не нравится в футбольной индустрии.

«Футбольная индустрия чрезвычайно динамична, все ориентируются на успех. Это означает, что никто не хочет ждать, результат здесь и сейчас имеет ключевое значение. Но вы должны понимать, что некоторым проектам просто нужно время, чтобы всё проработать. В футболе люди не готовы терпеть», - цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Напомним, что Цорн занимал пост генерального директора «Спартака» с мая 2019 по июль 2020 года. «Красно-белые» заняли седьмое место в российской Премьер-лиге в сезоне-2019/20.