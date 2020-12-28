Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Цорн объяснил, что ему не нравится в футбольной индустрии

28 Декабря 2020, 20:25,

twitter.com

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, что ему не нравится в футбольной индустрии.

«Футбольная индустрия чрезвычайно динамична, все ориентируются на успех. Это означает, что никто не хочет ждать, результат здесь и сейчас имеет ключевое значение. Но вы должны понимать, что некоторым проектам просто нужно время, чтобы всё проработать. В футболе люди не готовы терпеть», - цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Напомним, что Цорн занимал пост генерального директора «Спартака» с мая 2019 по июль 2020 года. «Красно-белые» заняли седьмое место в российской Премьер-лиге в сезоне-2019/20.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Томас Цорн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола