Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Зенит» предложил 40 млн евро за Ришарлисона

27 Декабря 2020, 16:45,

Global Look Press

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон входит в сферу интересов «Зенита». Как сообщает fichajes.net, питерский клуб предложил «ирискам» за трансфер бразильского форварда 40 миллионов евро. Самому Ришарлисону «сине-бело-голубые» готовы платить 10 миллионов евро за сезон на протяжении пяти лет контракта.

Вот уже три с половиной года Ришарлисон выступает в английской Премьер-лиге – сначала за «Уотфорд», а теперь за «Эвертон». В четырнадцати матчах этого сезона бразилец забил пять голов и отдал три результативных паса партнёрам.

Ришарлисон провёл 20 игр за сборную Бразилии и забил шесть голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Ришарлисон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола