​«Зенит» предложил 40 млн евро за Ришарлисона

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27 Декабря 2020, 16:45,
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон входит в сферу интересов «Зенита». Как сообщает fichajes.net, питерский клуб предложил «ирискам» за трансфер бразильского форварда 40 миллионов евро. Самому Ришарлисону «сине-бело-голубые» готовы платить 10 миллионов евро за сезон на протяжении пяти лет контракта.
Вот уже три с половиной года Ришарлисон выступает в английской Премьер-лиге – сначала за «Уотфорд», а теперь за «Эвертон». В четырнадцати матчах этого сезона бразилец забил пять голов и отдал три результативных паса партнёрам.
Ришарлисон провёл 20 игр за сборную Бразилии и забил шесть голов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Ришарлисон