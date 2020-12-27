​«Зенит» предложил 40 млн евро за Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон входит в сферу интересов «Зенита». Как сообщает fichajes.net, питерский клуб предложил «ирискам» за трансфер бразильского форварда 40 миллионов евро. Самому Ришарлисону «сине-бело-голубые» готовы платить 10 миллионов евро за сезон на протяжении пяти лет контракта.

Вот уже три с половиной года Ришарлисон выступает в английской Премьер-лиге – сначала за «Уотфорд», а теперь за «Эвертон». В четырнадцати матчах этого сезона бразилец забил пять голов и отдал три результативных паса партнёрам.

Ришарлисон провёл 20 игр за сборную Бразилии и забил шесть голов.