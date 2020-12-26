​Широков: «Тедеско не нужно бегать, как свинья на верёвке»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков высказался по поводу поведения наставника команды Доменико Тедеско.

Стоит сказать, что в этом сезоне Тедеско получил целый ряд жёлтых карточек за споры с арбитрами. Недавно рулевой «красно-белых» и вовсе оказался в центре сказала, обвинив тренера вратарей «Сочи» в оскорблении по национальному признаку.

«В другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать всё время, быть недовольным. И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль», - сказал Широков Рейтингу Букмекеров.

Ранее «Спартак» объявил о том, что Доменико Тедеско продолжит работу с командой до конца сезона. Немецкий специалист заявлял, что не станет продлевать свой контракт с московским клубом.

После девятнадцати туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.