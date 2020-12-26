​Широков: «Тедеско не нужно бегать, как свинья на верёвке»

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26 Декабря 2020, 17:21,
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Бывший игрок «Спартака» Роман Широков высказался по поводу поведения наставника команды Доменико Тедеско.
Стоит сказать, что в этом сезоне Тедеско получил целый ряд жёлтых карточек за споры с арбитрами. Недавно рулевой «красно-белых» и вовсе оказался в центре сказала, обвинив тренера вратарей «Сочи» в оскорблении по национальному признаку.
«В другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать всё время, быть недовольным. И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль», - сказал Широков Рейтингу Букмекеров.
Ранее «Спартак» объявил о том, что Доменико Тедеско продолжит работу с командой до конца сезона. Немецкий специалист заявлял, что не станет продлевать свой контракт с московским клубом.
После девятнадцати туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Роман Широков, Доменико Тедеско
а тебе бы лучше не кряхтеть, как п...ру из-под шконки.
иди милостыню сбирай семью кормить.
Брателло, фильтруй базар! В следующий раз работами и штрафом не отделаешься, нищий ты наш!!!