Данченков – о решении по делу Широкова: «Я расстроен. Извинения не принимаю»

Футбольный арбитр Никита Данченков отреагировал на решение суда по делу Романа Широкова. Напомним, что экс-полузащитник сборной России был приговорен на 100 часов обязательных работ и оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Нужно прийти в себя после решения. Я недоволен. Я очень сильно расстроен.

Извинения Широкова? Не принимаю их, потому что не считаю искренними», - цитирует Данченкова sport24.

Напомним, что Широков избил Данченкова в августе во время любительского турнира. Сначала Роман что-то высказал в адрес арбитра, а затем ударил его по лицу и принялся добивать лежавшего на газоне Данченкова.