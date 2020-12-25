Данченков – о решении по делу Широкова: «Я расстроен. Извинения не принимаю»

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25 Декабря 2020, 17:11,
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Футбольный арбитр Никита Данченков отреагировал на решение суда по делу Романа Широкова. Напомним, что экс-полузащитник сборной России был приговорен на 100 часов обязательных работ и оштрафован на 100 тысяч рублей.
«Нужно прийти в себя после решения. Я недоволен. Я очень сильно расстроен.
Извинения Широкова? Не принимаю их, потому что не считаю искренними», - цитирует Данченкова sport24.
Напомним, что Широков избил Данченкова в августе во время любительского турнира. Сначала Роман что-то высказал в адрес арбитра, а затем ударил его по лицу и принялся добивать лежавшего на газоне Данченкова.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Роман Широков, Никита Данченков