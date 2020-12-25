Уткин – о решении «Спартака» оставить Тедеско: «Ребят, вы хоть на окружающий мир посмотрите. Гвардиола работал в «Барселоне» до конца контракта»

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25 Декабря 2020, 15:38,
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Журналист Василий Уткин считает, что никого не должно удивлять решение «Спартака» оставить главного тренера Доменико Тедеско до конца сезона.
«Не помню, что кого-то смущало, что Гвардиола уйдёт из «Барселоны» после окончания контракта. До конца работал и Хайнкес в «Баварии». Ребят, вы если себя со стороны не слышите, вы хоть на окружающий мир посмотрите», - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что Тедеско объявил о нежелании продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение истекает в конце нынешнего сезона.
После девятнадцати туров «красно-белые» занимают третье место в английской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Василий Уткин, Доменико Тедеско
Почему в английской Премьер-лиге?Или автор шутит?