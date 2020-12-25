Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Зинченко поздравил «Уфу» с 10-летием

25 Декабря 2020, 14:31,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поздравил «Уфу» с 10-летием.

«Хотел бы поздравить всех уфимских болельщиков с днем рождения их футбольного клуба и пожелать им просто оставаться такими же верными», - сказал Зинченко в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Уфы».

24-летний футболист выступал за «Уфу» с февраля 2015 по июль 2016 год, затем перешёл в «Манчестер Сити» за два миллиона евро. За это время украинец сыграл тридцать три матча за уфимский клуб, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

В нынешнем сезоне дела у «Уфы» складываются не лучшим образом. Подопечные Рашида Рахимова занимают предпоследнее место после девятнадцати туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уфа, Александр Зинченко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола