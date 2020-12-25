Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поздравил «Уфу» с 10-летием.

«Хотел бы поздравить всех уфимских болельщиков с днем рождения их футбольного клуба и пожелать им просто оставаться такими же верными», - сказал Зинченко в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Уфы».

24-летний футболист выступал за «Уфу» с февраля 2015 по июль 2016 год, затем перешёл в «Манчестер Сити» за два миллиона евро. За это время украинец сыграл тридцать три матча за уфимский клуб, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

В нынешнем сезоне дела у «Уфы» складываются не лучшим образом. Подопечные Рашида Рахимова занимают предпоследнее место после девятнадцати туров.