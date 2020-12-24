«Зениту» почти невозможно купить Фомина

«Зенит» не контактировал с московским «Динамо» по поводу возможного трансфера полузащитника Даниила Фомина. Об этом в своём Telegram-канале сообщает журналист Константин Алексеев, который ранее работал в стане динамовцев.

Журналист отмечает, что контракт Фомина не имеет опции выкупа для российских клубов, то есть предложение «Зенита» по трансферу игрока должно быть очень высоким, чтобы «Динамо» его рассмотрело. Питерцам осуществить этот трансфер будет почти невозможно - «бело-голубые» не хотят расставаться с талантливым игроком с российским паспортом.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 23-летнего Даниила Фомина в 3,5 миллиона евро.