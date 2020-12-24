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«Локомотив» не собирается увольнять Николича

24 Декабря 2020, 13:23,

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Гендиректор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что нынешний наставник «железнодорожников» Марко Николич продолжит работать у руля команды.

«Футболистам нужно набраться сил и спокойно готовиться к возобновлению сезона. Ситуация в клубе стабильная, действующий контракт с главным тренером есть. Он тоже может готовиться к продолжению сезона», - заявил руководитель в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 19 туров российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 28 баллов и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится 27-го февраля. «Железнодорожники» в 20-м туре встретятся на своем поле против ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич, Владимир Леонченко
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