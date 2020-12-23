Каррера в «Локомотиве»: За и против

Массимо Каррера может сменить Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, пойдёт это на пользу «железнодорожникам» или нет.

В «Локомотиве», по данным различных медиа, произойдёт несколько изменений. С поста генерального директора должен уйти Василий Кикнадзе, а Анатолий Мещеряков покинет совет директоров клуба. Вслед за ними из «Локомотива» могут уволить и главного тренера Марко Николича, который не слишком удачно отработал в первой части сезона. Одним из его потенциальных сменщиков называется Массимо Каррера. Итальянский специалист на днях как раз был уволен из АЕК.

Фамилия Карреры ещё долго будет всплывать в качестве вероятного наставника российских клубов. Итальянец плодотворно поработал в нашей стране, выиграв Премьер-лигу и завоевав Суперкубок страны. Под его руководством «Спартак» показывал симпатичный футбол и даже занял третье место в лигочемпионской группе, что сейчас уже выглядит большим достижением.

У Карреры есть ряд несомненных плюсов. Ему не надо будет адаптироваться ни к нашему чемпионату, ни к стране. Итальянец знает, как готовить команду с учётом наших расстояний, понимает, что такое предсезонка в России. Это действительно важные знания, которые можно конвертировать в преимущество. То, что Карреру знают в России, это и плюс с точки зрения пиара. Итальянца не будут мучить вопросами про его философию футбола и так далее, что даст ему возможность работать в более спокойной обстановке.

Итальянец умеет работать с тем составом, который у него есть, и ему необязательно иметь топовых футболистов. Конечно, кадровое наполнение для Карреры имеет значение, но едва ли под него надо будет серьёзно усилить состав. Правда, встаёт вопрос со всей перспективной молодёжью, которая есть в «Локомотиве». В «Спартаке» Каррера не был замечен в ставке на юных игроков, предпочитая им опытных.

Также итальянец умеет быстро давать результат, что для «Локомотива» сейчас очень важно, ведь команде надо поправить своё положение в таблице. И в «Спартаке», и в АЕК Каррера в первом сезоне сумел поставить эффективный футбол, который приносил успех. Проблемы у итальянца в обоих случаях наступали потом.

Понятно, что у Карреры есть и минусы. Прежде всего, руководство «Локомотива» должен настораживать тот факт, что и в «Спартаке», и в АЕК у итальянца постепенно испортились отношения с коллективом. Причём в обоих случаях это случилось уже во втором сезоне, и это тревожный сигнал. В конце концов, едва ли «Локомотив» хочет через год искать нового наставника. Уж как минимум надо понять причины, по которым у Карреры портились отношения с футболистами.

Второй явный минус тренера – это его близость с рядом агентов в России. В нашей стране одна из главных проблем почти любого клуба – это странные трансферы, которые осуществляются. На примере «Спартака» и Карреры легко вспоминаются приходы двух братьев Ерёменко, чьи дела вел Марко Трабукки, представлявший также интересы наставника.

Кроме того, конечно, большой вопрос, кто в принципе будет работать в «Локомотиве». В прессе обсуждается, что генеральным директором может стать Николай Ларин, который ныне занимает пост директора школы «Чертаново». Вряд ли он, противник иностранцев в российском футболе, сможет сработаться с Каррерой. Кроме того, если в «Локомотив» в каком-то статусе вернётся Юрий Сёмин, то и он едва ли станет союзником для итальянца. Каждый из них предпочтёт работу с русскоговорящим тренером.

В общем, приглашение Карреры не выглядит однозначно правильным шагом для «Локомотива». У его кандидатуры есть как плюсы, так и минусы.

Андрей Центров