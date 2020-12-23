Сёмин назвал «закономерным» уход Кикнадзе

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу увольнения Василия Кикнадзе с должности гендиректора «железнодорожников».

«Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно» - заявил 73-летний специалист, сообщает издание «Спорт день за днём».

Также Юрий Сёмин добавил, что готов вернуться на работу в «Локомотив», если поступит такое предложение.

Юрий Сёмин руководил первой командой «железнодорожников» на протяжении четырех отрезков и трижды выиграл с командой чемпионат России, шесть Кубков и три Суперкубка. Кикнадзе лишь год работал генеральным директором.