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Сёмин назвал «закономерным» уход Кикнадзе

23 Декабря 2020, 21:20,

ФК "Локомoтив"

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу увольнения Василия Кикнадзе с должности гендиректора «железнодорожников».

«Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно» - заявил 73-летний специалист, сообщает издание «Спорт день за днём».

Также Юрий Сёмин добавил, что готов вернуться на работу в «Локомотив», если поступит такое предложение.

Юрий Сёмин руководил первой командой «железнодорожников» на протяжении четырех отрезков и трижды выиграл с командой чемпионат России, шесть Кубков и три Суперкубка. Кикнадзе лишь год работал генеральным директором.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Василий Кикнадзе
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