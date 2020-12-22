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«Спартак» может возглавить экс-наставник сборной Испании

22 Декабря 2020, 12:58,

Global Look Press

Московский «Спартак» начал подыскивать нового наставника после заявления Доменико Тедеско о нежелании продлевать трудовое соглашение.

Как сообщает издание Sport24, в поле зрения «красно-белых» попал бывший главный тренер сборной Испании и «Монако» Роберт Морено. После увольнения из французского клуба 43-летний специалист находится в статусе безработного.

Ранее стало известно, что Тедеско не станет продлевать контракт со «Спартаком», рассчитанный до лета 2021-го года.

Немец возглавил московскую команду в октябре 2019-го года. Под его руководством столичный клуб занимает третье место в таблице чемпионата России после 19 туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Роберт Морено
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