Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Зенит» заинтересовался нападающим «Гремио»

22 Декабря 2020, 08:11,

Global Look Press

Форвард бразильского клуба «Гремио» Пепе может перебраться в российскую Премьер-лигу, информирует портал Goal. Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет петербургский «Зенит».

Руководство «Гремио» готово расстаться с игроком за 15 миллионов евро. Кроме «Зенита», интерес к Пепе проявляют испанская «Севилья» и «Порту».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и восемь результативных передач.

«Зенит» по итогам 19 туров РПЛ занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Гремио, Пепе, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (6)
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3
jUMPER
22 Декабря 2020, 17:41

Слухов будет много в зимний перерыв.... Всё узнаем из официальных источников...Шава проболтался про усиление в три игрока...кто то явно на выход

2
ингерман
22 Декабря 2020, 15:39

ай.. скока же много в бразилии пепов.. а его случаем не педро зовуц.. )))

3
superzina
22 Декабря 2020, 14:45

Зенит реально ищет ЛЕВ. вингера .
Но Пепе только 4-ый в шорт-листе .
1. Джастин Клюйверт.
ЛВ .(+, Дриусси не ЛВ ) .21 г (- , слишком молод ,а молодые в РПЛ не ростут), ОЦ=20.0
"Зенит" готов заплатить "Роме" за Клюйверта 15 миллионов евро (на 2 меньше, чем итальянский клуб заплатил "Аяксу" два года назад).
2. Маркус Тюрам. ЛВ (+) . 23 г ( +?) , ОЦ=40 (++) . И выложить за него придется много .
Мы готовы предложить за француза 30 миллионов.
Однако на данный момент приоритетом "Зенита" является Джастин Клюйверт. Забыли ,что скупой платит дважды .
Зенит продолжает искать замену Дриусси .
3. Николас Гонсалес , 22 г , Левый Вингер , ОЦ=16 .0 . Придется платить 30.0
5 игр за Сборную Аргентины .
Очень мобильный, быстрый и разносторонний нападающий, который отлично работает с мячом. В первую очередь аргентинец выделяется настырностью и самоотдачей, всегда выкладывается на 100% и заряжает энергией всю команду. Он крепко сбит, отлично играет корпусом, совершает по 2 обводки за матч и часто зарабатывает штрафные недалеко от ворот.
Но слишком молод . Опять на те же грабли ?
Только Маркус Тюрам соответствует задаче 1/8 ЛЧ минимум .

2
Баден
22 Декабря 2020, 13:00

Имя нападающего держится в тайне?

2
superzina
22 Декабря 2020, 14:40

полное имя Эдуардо Габриэл Акино Коса

2
Баден
22 Декабря 2020, 16:48

Или Пепе..........
Другие ресурсы ишут имя, но Е.Ф. тайну решил сделать...)

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