«Зенит» заинтересовался нападающим «Гремио»

Форвард бразильского клуба «Гремио» Пепе может перебраться в российскую Премьер-лигу, информирует портал Goal. Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет петербургский «Зенит».

Руководство «Гремио» готово расстаться с игроком за 15 миллионов евро. Кроме «Зенита», интерес к Пепе проявляют испанская «Севилья» и «Порту».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и восемь результативных передач.

«Зенит» по итогам 19 туров РПЛ занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.