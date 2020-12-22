«Зенит» заинтересовался нападающим «Гремио»

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22 Декабря 2020, 08:11,
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Форвард бразильского клуба «Гремио» Пепе может перебраться в российскую Премьер-лигу, информирует портал Goal. Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет петербургский «Зенит».
Руководство «Гремио» готово расстаться с игроком за 15 миллионов евро. Кроме «Зенита», интерес к Пепе проявляют испанская «Севилья» и «Порту».
В текущем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и восемь результативных передач.
«Зенит» по итогам 19 туров РПЛ занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Гремио, Пепе, Трансферы футбола - зима 2021
Слухов будет много в зимний перерыв.... Всё узнаем из официальных источников...Шава проболтался про усиление в три игрока...кто то явно на выход
ай.. скока же много в бразилии пепов.. а его случаем не педро зовуц.. )))
Зенит реально ищет ЛЕВ. вингера .
Но Пепе только 4-ый в шорт-листе .
1. Джастин Клюйверт.
ЛВ .(+, Дриусси не ЛВ ) .21 г (- , слишком молод ,а молодые в РПЛ не ростут), ОЦ=20.0
"Зенит" готов заплатить "Роме" за Клюйверта 15 миллионов евро (на 2 меньше, чем итальянский клуб заплатил "Аяксу" два года назад).
2. Маркус Тюрам. ЛВ (+) . 23 г ( +?) , ОЦ=40 (++) . И выложить за него придется много .
Мы готовы предложить за француза 30 миллионов.
Однако на данный момент приоритетом "Зенита" является Джастин Клюйверт. Забыли ,что скупой платит дважды .
Зенит продолжает искать замену Дриусси .
3. Николас Гонсалес , 22 г , Левый Вингер , ОЦ=16 .0 . Придется платить 30.0
5 игр за Сборную Аргентины .
Очень мобильный, быстрый и разносторонний нападающий, который отлично работает с мячом. В первую очередь аргентинец выделяется настырностью и самоотдачей, всегда выкладывается на 100% и заряжает энергией всю команду. Он крепко сбит, отлично играет корпусом, совершает по 2 обводки за матч и часто зарабатывает штрафные недалеко от ворот.
Но слишком молод . Опять на те же грабли ?
Только Маркус Тюрам соответствует задаче 1/8 ЛЧ минимум .
Имя нападающего держится в тайне?
полное имя Эдуардо Габриэл Акино Коса
Или Пепе..........
Другие ресурсы ишут имя, но Е.Ф. тайну решил сделать...)