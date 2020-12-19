Рауш покинул «Динамо»

Защитник Константин Рауш покинул московское «Динамо» в связи с истечением срока контракта.

«Динамо» благодарит Константина за время, проведенное в Москве, и желает удачи в будущем!» - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Российский защитник перешёл в «Динамо» в 2018-м году из «Кёльна» за полтора миллиона евро. За это время 30-летний футболист сыграл сорок восемь матчей за московский клуб, забил два гола и отдал восемь голевых передач.

После девятнадцати туров «Динамо» с тридцатью очками занимает шестое место в российской Премьер-лиге, отставание от лидирующего «Зенита» составляет одиннадцать очков.