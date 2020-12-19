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«Динамо» собирается подписать защитника «Фейеноорда»

19 Декабря 2020, 14:39,

Global Look Press

Фланговый защитник Барт Ньювкоп, выступающий за роттердамский «Фейеноорд», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге.

Согласно данным издания «Спорт-экспресс», заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет московское «Динамо». Вероятность ухода футболиста из голландского клуба высока, поскольку срок его трудового договора истекает летом 2021-го года.

Кроме «Динамо», интерес к Ньювкопу проявляют немецкие, английские, французские и турецкие клубы.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в два миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Барт Ньювкоп
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