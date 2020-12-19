Рыбус заключил новый контракт с «Локомотивом»

Польский защитник Мацей Рыбус продлил сотрудничество с московским «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», с 31-летним футболистом подписан новый трудовой договор, который рассчитан до завершения сезона-2021/2022.

Рыбус защищает цвета московского коллектива с 2017-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Мацей провел 17 матчей, в которых получил пять желтых карточек.

После 19 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 баллов.

Следующий матч «Локомотив» проведет на своем поле с ЦСКА 27-го февраля.