Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рыбус заключил новый контракт с «Локомотивом»

19 Декабря 2020, 13:25,

ФК "Локомoтив"

Польский защитник Мацей Рыбус продлил сотрудничество с московским «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», с 31-летним футболистом подписан новый трудовой договор, который рассчитан до завершения сезона-2021/2022.

Рыбус защищает цвета московского коллектива с 2017-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Мацей провел 17 матчей, в которых получил пять желтых карточек.

После 19 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 баллов.

Следующий матч «Локомотив» проведет на своем поле с ЦСКА 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Мацей Рыбус
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола