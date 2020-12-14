Ионов: «Попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе»

Хавбек Алексей Ионов высказался о своем трансфере из «Ростова» в «Краснодар». 31-летний полузащитник заключил с «быками» контракт, рассчитанный на два с половиной года.

«Мне все нравится. Команда, руководство, стадион, болельщики, база. Попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе с амбициозными задачами. Отношение к футболистам тоже супер», - передает слова Ионова пресс-служба краснодарского клуба.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 31-летний полузащитник провел 16 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

«Краснодар» набрал 27 очков в 18 турах чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.