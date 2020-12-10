​Прокуратура возбудила дело по невыплате зарплаты в «Тамбове»

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10 Декабря 2020, 14:53,
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Прокуратура Октябрьского района города Тамбов возбудила административное дело против клуба «Тамбов» по поводу невыплат заработной платы.
В заявлении прокуратуры говорится, что задолженность по зарплате в клубе за сентябрь-октябрь текущего года составляет почти 118 миллионов рублей.
Напомним, из-за задолженности по заработным платам ряд игроков «Тамбова» бойкотировал матч прошлого тура чемпионата России против «Спартака».
После семнадцати туров «Тамбов» занимает предпоследнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Волки» опережают только «Ротор».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тамбов