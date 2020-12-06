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​Ксения Коваленко: «Дзюба – герой России, а Глушаков – иуда. Почему у нас так?»

06 Декабря 2020, 14:51,

Евро-Футбол.Ру

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко высказалась по поводу Дениса Глушакова. В интервью Sports.ru она сказала, что Глушаков в жизни не такой, каким его преподносят СМИ, а так называемый «развал» Денисом «Спартака» - созданный имидж.

«Дзюба - герой России, а Глушаков - иуда. Почему у нас так?» - сказала Коваленко.

Напомним, Денис Глушаков покинул «Спартак» летом 2019 года после серии скандалов. Болельщики московской команды обвиняли Глушакова в развале команды изнутри и то и дело выступали с протестами против игрока, который в своё время носил капитанскую повязку и был настоящим лидером в чемпионском сезоне.

Стоит отметить, что Денис Глушаков и Ксения Коваленко состоят в отношениях, о чём рассказывал сам футболист, ныне выступающий за «Химки».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Артём Дзюба, Химки, Денис Глушаков, Ксения Коваленко
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Комментарии (1)
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wertygaz
06 Декабря 2020, 17:08

Да не герой он, а игрочишка... В последнее время только с пенальти и забивает...

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