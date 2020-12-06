​Ксения Коваленко: «Дзюба – герой России, а Глушаков – иуда. Почему у нас так?»

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко высказалась по поводу Дениса Глушакова. В интервью Sports.ru она сказала, что Глушаков в жизни не такой, каким его преподносят СМИ, а так называемый «развал» Денисом «Спартака» - созданный имидж.

«Дзюба - герой России, а Глушаков - иуда. Почему у нас так?» - сказала Коваленко.

Напомним, Денис Глушаков покинул «Спартак» летом 2019 года после серии скандалов. Болельщики московской команды обвиняли Глушакова в развале команды изнутри и то и дело выступали с протестами против игрока, который в своё время носил капитанскую повязку и был настоящим лидером в чемпионском сезоне.

Стоит отметить, что Денис Глушаков и Ксения Коваленко состоят в отношениях, о чём рассказывал сам футболист, ныне выступающий за «Химки».