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​Моро: «Многие в Хорватии хотят получить частичку московского «Динамо»

06 Декабря 2020, 13:19,

Global Look Press

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро высказался по поводу интереса в Хорватии экипировкой клуба. По словам футболиста, он получает огромное количество заказов, причём интерес продолжает расти. 

«После каждого матча я забираю две свои игровые футболки, плюс купил в магазине уже штук 30 динамовских маек. Более того, теперь спрашивают и про экипировку! Так что многие в Хорватии хотят получить частичку московского «Динамо», - приводит слова футболиста пресс-служба «Динамо» на клубном сайте.

Никола Моро перешёл в московское «Динамо» из загребского в летнее трансферное окно. В двенадцати матчах в текущем чемпионате России 22-летний хорватский полузащитник отметился двумя забитыми мячами. Моро расписывался в воротах ЦСКА и «Ростова» в октябре и ноябре соответственно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Никола Моро
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