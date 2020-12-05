Червиченко: «Зениту» нужно забрать Газизова»

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05 Декабря 2020, 23:31,
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу гендиректора клуба Шамиля Газизова.
«Такой директор нужен «Зениту». Он же деньги не тратит и не даёт никому тратить, не даёт обманывать хозяина. Такой нужен «Зениту», Газизов бы следил там за каждой копейкой, и всякие проходимцы не смогли бы «обувать» нашу госкорпорацию на такие огромные суммы.
А почему бы «Зениту» не забрать Газизова? Нормальный ход. Они же там перчатками перекидываются. Представь, он должен бросить перчатку в «Зенит», а потом раз – он уже эту же перчатку в сторону «Спартака» бросает.
Я бы на месте «Зенита» так и поступил. Это был бы сильнейший ход с точки зрения их борьбы. Круче хода в этом противостоянии сложно придумать», - сказал Червиченко. Видео с его словами опубликовано на YouTube-канале «Футбольный Биги».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Шамиль Газизов, Андрей Червиченко
Червиченко вообще ничего не понимает ?
Во-первых . В Газпроме принято брать кадры по родству , по кумовству .
Менеджеры со стороны там не нужны .
Так и в Спартаке Газизов стал не нужен . А до него Цорн .
Во-вторых . Гендир не должен "следить за каждой копейкой" , а должен заниматься
стратегическим развитием .