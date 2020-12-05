Червиченко: «Зениту» нужно забрать Газизова»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу гендиректора клуба Шамиля Газизова.

«Такой директор нужен «Зениту». Он же деньги не тратит и не даёт никому тратить, не даёт обманывать хозяина. Такой нужен «Зениту», Газизов бы следил там за каждой копейкой, и всякие проходимцы не смогли бы «обувать» нашу госкорпорацию на такие огромные суммы.

А почему бы «Зениту» не забрать Газизова? Нормальный ход. Они же там перчатками перекидываются. Представь, он должен бросить перчатку в «Зенит», а потом раз – он уже эту же перчатку в сторону «Спартака» бросает.

Я бы на месте «Зенита» так и поступил. Это был бы сильнейший ход с точки зрения их борьбы. Круче хода в этом противостоянии сложно придумать», - сказал Червиченко. Видео с его словами опубликовано на YouTube-канале «Футбольный Биги».