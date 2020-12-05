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​Канделаки рассказала, когда успевает смотреть футбол

05 Декабря 2020, 19:56,

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки дала комментарий сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» по поводу глубины своих познаний в спорте.

- Тина, как вам удаётся давать профессиональные комментарии по различным видам спорта, при этом демонстрировать хорошую глубину? При этом у Вас очень много сторонних как увлечений, так и дел. И, кажется, времени что-то посмотреть практически нет. Откуда появляются силы на личный рост год от года. И самое главное - сколько удаётся поспать, чтобы это всё объять?

- Я бы не сказала, что у меня прямо суперпрофессиональные комментарии о спортивных событиях. Чаще я делюсь впечатлениями и делаю здравые или ироничные предложения.

Я езжу с водителем, возвращаюсь, порой, поздно. Ровно в это время идет футбол, который мне удается посмотреть. У меня много коллег — больших профессионалов, с которыми я могу посоветоваться или обсудить тот или иной аспект. Но про ТТД, схемы и локомоции я рассуждать не могу и не буду.

А с ростом все просто. Если ты стагнируешь, то сразу отстаешь. Новые проекты — новые вызовы и знания. А спать я стараюсь 8 часов, но признаюсь честно — получается не всегда
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тина Канделаки
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