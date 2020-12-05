​Газизов подтвердил, что «Рубин» прислал предложение по Урунову

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча против «Тамбова» (победа 5:1) подтвердил наличие предложения от «Рубина» по полузащитнику Остону Урунову.

Напомним, Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» в летнее трансферное окно. Тем не менее, полузащитник до сих пор никак себя не проявил, не забив ни одного гола в матчах чемпионата России.

Добавим, что Газизов не стал отвечать на вопросы по поводу своего будущего. Перед игрой владелец «Спартака» Леонид Федун, отвечая на вопрос о возможном уходе Газизова, сказал: «Всё узнаете».

Шамиль Газизов занимает должность генерального директора «Спартака» с лета.