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​Газизов подтвердил, что «Рубин» прислал предложение по Урунову

05 Декабря 2020, 18:45,

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча против «Тамбова» (победа 5:1) подтвердил наличие предложения от «Рубина» по полузащитнику Остону Урунову.

Напомним, Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» в летнее трансферное окно. Тем не менее, полузащитник до сих пор никак себя не проявил, не забив ни одного гола в матчах чемпионата России.

Добавим, что Газизов не стал отвечать на вопросы по поводу своего будущего. Перед игрой владелец «Спартака» Леонид Федун, отвечая на вопрос о возможном уходе Газизова, сказал: «Всё узнаете».

Шамиль Газизов занимает должность генерального директора «Спартака» с лета.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Рубин, Шамиль Газизов, Остон Урунов
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