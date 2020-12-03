​Зе Луиш перенесёт операцию и до конца года не сыграет

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03 Декабря 2020, 18:48,
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«Локомотив» опубликовал информацию касательно состояния здоровья нападающих Зе Луиша и Фёдора Смолова.
Зе Луиш получил травму в прошедшей игре Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга» (1:3). Обследование выявило у форварда перелом одной из костей стопы. В начале следующей недели Зе Луиш отправится в Рим, где перенесёт операцию. Футболист должен восстановиться к зимним сборам.
Что касается Фёдора Смолова, то он перенёс плановую операцию после травмы плеча, полученной ещё два года назад. В пятницу нападающий вернётся в Москву и начнёт восстанавливаться после травмы, которую он получил в ноябре в дерби против «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов, Зе Луиш