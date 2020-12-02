Уткин: «Ну что, неучи? Уволить Мусаева?»

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на победу «Краснодара» над «Ренном» (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ну что, неучи? Торопыги? Уволить Мусаева? А ведь говорил вам...» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Краснодар» сегодняшней победой гарантировал себе третью строчку в группе E и вместе с тем выход в плей-офф Лиги Европы.

В последнем туре «Краснодар» на выезде сыграет с лондонским «Челси».

А вот в российской Премьер-лиге у подопечных Мусаева дела идут не самым лучшим образом, после шестнадцати туров «Краснодар» имеет в своем активе двадцать одно очко и занимает десятое место.