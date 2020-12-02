Уткин: «Ну что, неучи? Уволить Мусаева?»

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02 Декабря 2020, 23:10,
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Известный блогер Василий Уткин отреагировал на победу «Краснодара» над «Ренном» (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Ну что, неучи? Торопыги? Уволить Мусаева? А ведь говорил вам...» - написал Уткин в своём телеграм-канале.
«Краснодар» сегодняшней победой гарантировал себе третью строчку в группе E и вместе с тем выход в плей-офф Лиги Европы.
В последнем туре «Краснодар» на выезде сыграет с лондонским «Челси».
А вот в российской Премьер-лиге у подопечных Мусаева дела идут не самым лучшим образом, после шестнадцати туров «Краснодар» имеет в своем активе двадцать одно очко и занимает десятое место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Василий Уткин, Мурад Мусаев
Да, уволить. Ну пусть не уволить, а отправить в дубль. Победа не благодаря, а вопреки ему. Спасибо Бергу, а командной игры как не было, так и нет. Уткин и Шапи не прогрессируют. Системы не видать. Нужен другой тренер, способный выстраивать команду-победителя.
Ты прав-уволить......