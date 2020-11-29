Геркус: «Краснодару» нужно менять тренера»

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29 Ноября 2020, 23:46,
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Краснодару» нужно сменить тренера.
«Кризис у «Краснодара» уже случился, нужно менять тренера, да и команду перестраивать кардинально. Скорее всего, клуб кое-как доковыляет до зимы и займётся перестройкой своего проекта», - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Нынешний сезон складывается для «Краснодара» не лучшим образом, в российской Премьер-лиге клуб Сергея Галицкого после шестнадцати туров занимает десятое место в турнирной таблице, а в Лиге чемпионов краснодарцы уже лишились шансов за выход в плей-офф, но поборются за Лигу Европы с «Ренном».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Илья Геркус