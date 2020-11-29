Газизов: «Мне сказали не комментировать своё будущее»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал отвечать на вопрос о своём будущем после победы над «Ротором» (2:0) в рамках шестнадцатого тура российской Премьер-лиги.

«Всех поздравляю с победой. Мое будущее? No comment. Почему? Мне так сказали», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнее время в СМИ появились слухи, что Газизов может покинуть «Спартак». Руководство клуба осталось недовольно трансферной компанией Газизова.

Специалист присоединился к московскому клубу летом.

После шестнадцати туров «Спартак» имеет в своем активе 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.