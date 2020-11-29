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Газизов: «Мне сказали не комментировать своё будущее»

29 Ноября 2020, 22:32,

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал отвечать на вопрос о своём будущем после победы над «Ротором» (2:0) в рамках шестнадцатого тура российской Премьер-лиги.

«Всех поздравляю с победой. Мое будущее? No comment. Почему? Мне так сказали», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнее время в СМИ появились слухи, что Газизов может покинуть «Спартак». Руководство клуба осталось недовольно трансферной компанией Газизова.

Специалист присоединился к московскому клубу летом.

После шестнадцати туров «Спартак» имеет в своем активе 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
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