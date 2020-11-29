Кокорин – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Ротором»

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29 Ноября 2020, 18:09,
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Сегодня, 29 ноября, в рамках шестнадцатого тура российской Премьер-лиги «Спартак» принимает «Ротор».
Стал известен стартовый состав московского клуба.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин, Умяров, Крал, Мозес, Кокорин, Понсе, Ларссон.
Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Отметим, что это лишь второе появление Кокорина в стартовом составе в последних пяти матчах «красно-белых». 29-летний россиянин в нынешнем сезоне принял участие в девяти играх «Спартака», забил один гол и отдал две голевые передачи.
На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин