Уткин отреагировал на желание Черчесова просить УЕФА не наказывать фанатов ЦСКА за оскорбления

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу намерения Станислава Черчесова попросить УЕФА не наказывать фанатов ЦСКА за оскорбления в его адрес. Об этом тренер сборной России заявил в эфире канала «Россия 24».

«Черчесов думает, что УЕФА наказывает фанатов за то, что они оскорбляли достойного человека европейского уровня», - написал Уткин в своём Telegram-канале.

Журналист отметил, что УЕФА нет дела до кричалок по поводу Черчесова, а наказание для фанатов ЦСКА может быть связано исключительно с матерным словом, которым называют человека нетрадиционной сексуальной ориентации, ведь такие кричалки оскорбляют таких людей.

«Вот и встаёт вопрос, от чьего лица и с каких, так сказать, позиций Саламыч собирается заступиться за фанатов. Или мы чего-то о нем не знаем...» - написал Уткин.

Станислав Черчесов является главным тренером сборной России с 2016 года. Спустя два года тренер привёл команду к четвертьфиналу на домашнем чемпионате мира. В последнее же время Черчесов то и дело сталкивается с критикой за кадровые решения и отрицательные результаты российской сборной.