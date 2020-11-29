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Уткин отреагировал на желание Черчесова просить УЕФА не наказывать фанатов ЦСКА за оскорбления

29 Ноября 2020, 11:15,

Динамо Москва

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу намерения Станислава Черчесова попросить УЕФА не наказывать фанатов ЦСКА за оскорбления в его адрес. Об этом тренер сборной России заявил в эфире канала «Россия 24».

«Черчесов думает, что УЕФА наказывает фанатов за то, что они оскорбляли достойного человека европейского уровня», - написал Уткин в своём Telegram-канале.

Журналист отметил, что УЕФА нет дела до кричалок по поводу Черчесова, а наказание для фанатов ЦСКА может быть связано исключительно с матерным словом, которым называют человека нетрадиционной сексуальной ориентации, ведь такие кричалки оскорбляют таких людей.  

«Вот и встаёт вопрос, от чьего лица и с каких, так сказать, позиций Саламыч собирается заступиться за фанатов. Или мы чего-то о нем не знаем...» - написал Уткин.

Станислав Черчесов является главным тренером сборной России с 2016 года. Спустя два года тренер привёл команду к четвертьфиналу на домашнем чемпионате мира. В последнее же время Черчесов то и дело сталкивается с критикой за кадровые решения и отрицательные результаты российской сборной.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Василий Уткин, Черчеслав Черчесов
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