​Геркус предложит установить лимит по зарплатам для российских футболистов

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своём Telegram-канале высказался по поводу потолка зарплат для футболистов из России.

Геркус предлагает изучить вариант, при котором бы отечественные футболисты в клубах Премьер-лиги получали не более десяти миллионов рублей в месяц и не более 30% бонусов. Футболистам до двадцати трёх лет Геркус предлагает ограничить зарплату до пяти миллионов рублей в месяц.

По мнению Геркуса, это поможет бюджетам клубов и станет толчком для того, чтобы футболисты искали варианты продолжения карьеры за рубежом.

Среди минусов Геркус отмечает элемент дискриминации и отток лучших игроков за границу.