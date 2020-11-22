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Уткин: «За последние четыре года Кокорин незаменимо смотрелся только в тюрьме»

22 Ноября 2020, 21:42,

Global Look Press

Блогер Василий Уткин высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

«За последние четыре года, если брать профессиональную деятельность Кокорина, все-таки максимально органично и более или менее незаменимо он смотрелся только в тюрьме», - сказал Уткин на своем Youtube-канале.

Напомним, что Кокорин за последние четыре года успел отыграть лишь десять матчей за «Сочи», в которых он забил семь голов и отдал три голевые передачи, а также девять матчей за «Спартак», в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Отметим, что Кокорин подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» в августе нынешнего года, но пропустил длительное время из-за мышечного повреждения.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Александр Кокорин, Василий Уткин
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