Уткин: «За последние четыре года Кокорин незаменимо смотрелся только в тюрьме»

Блогер Василий Уткин высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

«За последние четыре года, если брать профессиональную деятельность Кокорина, все-таки максимально органично и более или менее незаменимо он смотрелся только в тюрьме», - сказал Уткин на своем Youtube-канале.

Напомним, что Кокорин за последние четыре года успел отыграть лишь десять матчей за «Сочи», в которых он забил семь голов и отдал три голевые передачи, а также девять матчей за «Спартак», в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Отметим, что Кокорин подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» в августе нынешнего года, но пропустил длительное время из-за мышечного повреждения.