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​«Уфа» подписала хорватского полузащитника

20 Ноября 2020, 16:47,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник Филип Мрзляк стал игроком «Уфы». Пресс-служба клуба сообщила о подписании 27-летнего хорватского опорника на правах свободного агента.

Без клуба Мрзляк находился с лета после ухода из бухарестского «Динамо». В Румынии Филип выступал на протяжении пяти последних лет, защищая также цвета «Астры» и «Пандурия».

В родной Хорватии Мрзляк тоже выступал за несколько клубов, в частности за клуб «Локомотива». На счету полузащитника есть игры в молодёжной и юношеских сборных Хорватии различных возрастных категорий.

После четырнадцати туров «Уфа» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги, набрав лишь семь очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Филип Мрзляк
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