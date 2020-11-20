​«Уфа» подписала хорватского полузащитника

Полузащитник Филип Мрзляк стал игроком «Уфы». Пресс-служба клуба сообщила о подписании 27-летнего хорватского опорника на правах свободного агента.

Без клуба Мрзляк находился с лета после ухода из бухарестского «Динамо». В Румынии Филип выступал на протяжении пяти последних лет, защищая также цвета «Астры» и «Пандурия».

В родной Хорватии Мрзляк тоже выступал за несколько клубов, в частности за клуб «Локомотива». На счету полузащитника есть игры в молодёжной и юношеских сборных Хорватии различных возрастных категорий.

После четырнадцати туров «Уфа» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги, набрав лишь семь очков.