Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Слуцкий оценил уровень РПЛ

19 Ноября 2020, 15:34,

Global Look Press

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил уровень чемпионата России. Видео со словами тренера появилось в Telegram-канале Нобеля Арустамяна.

«Я отчасти согласен с Валерием Карпиным, который сказал: «Почему «Ростов» должен быть сильнее «Маккаби»? Но сравнивать чемпионат России с чемпионатом Израиля… Кого мы берём в пример? Если берём «Зенит», то здесь, конечно…

Какие есть объективные вещи? Допустим, transfermarkt оценивает футболистов. Но нужно понимать, что стоимость составов в России нужно делать минимум на полтора. В Европе этот состав был бы собран за меньшие деньги.

Я работал в Голландии и знаю, что игрок, которого мы там покупали за один миллион, в Россию приехал бы за четыре. Так что наш прайс по transfermarkt мы должны сразу разделить. Я не говорю, что мы – это чемпионат Израиля, Венгрии или Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Голландии, нежели к Франции и Германии», - сказал Слуцкий.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Леонид Слуцкий
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