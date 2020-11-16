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​«Не спешите на пенсию провожать»: Акинфеев ответил фанату в Instagram

16 Ноября 2020, 19:27,

Depositphotos

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в понедельник вечером сделал публикацию в Instagram, призвав людей улыбаться чаще.

В комментариях один из фанатов пожелал Акинфееву стать чемпионом России под занавес карьеры футболиста.

Акинфеев решил ответить этому болельщику. «Какой такой занавес? Не спешите на пенсию провожать», - написал 34-летний голкипер.

После четырнадцати туров Премьер-лиги ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. Команда Виктора Ганчаренко набрала тридцать один балл (десять побед, ничья и три поражения).

В ближайшем матче Премьер-лиги ЦСКА на своём поле сыграет против «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
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