​«Не спешите на пенсию провожать»: Акинфеев ответил фанату в Instagram

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16 Ноября 2020, 19:27,
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в понедельник вечером сделал публикацию в Instagram, призвав людей улыбаться чаще.
В комментариях один из фанатов пожелал Акинфееву стать чемпионом России под занавес карьеры футболиста.
Акинфеев решил ответить этому болельщику. «Какой такой занавес? Не спешите на пенсию провожать», - написал 34-летний голкипер.
После четырнадцати туров Премьер-лиги ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. Команда Виктора Ганчаренко набрала тридцать один балл (десять побед, ничья и три поражения).
В ближайшем матче Премьер-лиги ЦСКА на своём поле сыграет против «Сочи».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев