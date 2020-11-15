Лингард может перейти в «Зенит» зимой

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15 Ноября 2020, 16:49,
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может сменить клубную прописку зимой. 27-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики – в этом сезоне Уле Гуннар Сульшер лишь дважды выпускал Лингарда на поле, причём случалось это в матчах Кубка английской лиги.
Как сообщает fichajes.net, в январское трансферное окно подписать Лингарда может питерский «Зенит». Также на полузащитника «красных дьяволов» претендуют «Вест Хэм» и «Монако».
Авторитетный портал transfermarkt оценивает Джесси Лингарда, который провёл двадцать четыре поединка за сборную Англии, в 14 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Манчестер Юнайтед, Монако, Вест Хэм, Джесси Лингард, Трансферы футбола - зима 2021
Отлично, я ещё года два назад говорил что Зениту он будет явно к месту. Надеюсь трансфер состоится
откуда такое желание у русских подписать даже такого косякового игрока как Лингранд , ну не заиграет он , он рядом с хорошими футболистами полный ноль , а среди нулей он будет конечно хорош , но этот игрок не потянет нулевых к звездам , а бобла выбросят море , зачем )))???
Лингард отличный игрок, в чемпионате России он точно раскрылся бы. Есть у него качества которые пригодились бы Зениту. Не понимаю откуда столько хейта в его адрес, но глядя игры МЮ он мне нравился.
не могу разделить твой оптимизм , ни по поводу таланта его , а тем более ,,раскрытся ,, в Зените , там у руля тот еще раскрыватель , а Линград провел свои годы с не такими коучами , так и не расскрылся , видимо он уже раскрыт , и это его предел
Ему не нужен тренер чтобы показывать свои сильные стороны . В России он будет топище. То что я видел в его исполнении в игре за мю, это круть.
Дно МЮ вряд ли кого то в РПЛ возбудит.
Король скамейки МЮ вряд ли перейдет голубую помойку....