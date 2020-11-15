Лингард может перейти в «Зенит» зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может сменить клубную прописку зимой. 27-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики – в этом сезоне Уле Гуннар Сульшер лишь дважды выпускал Лингарда на поле, причём случалось это в матчах Кубка английской лиги.

Как сообщает fichajes.net, в январское трансферное окно подписать Лингарда может питерский «Зенит». Также на полузащитника «красных дьяволов» претендуют «Вест Хэм» и «Монако».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Джесси Лингарда, который провёл двадцать четыре поединка за сборную Англии, в 14 миллионов евро.