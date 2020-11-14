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​Умер бывший арбитр Марк Рафалов

14 Ноября 2020, 23:43,

Depositphotos

Ушёл из жизни бывший арбитр всесоюзной категории Марк Рафалов. Ему было 96 лет, сообщает пресс-служба московского «Динамо», выражая свои глубокие соболезнования. Рафалов был болельщиком «бело-голубых».

В чемпионатах страны в качестве рефери Рафалов работал на протяжении четырнадцати лет – с 1960 по 1974 год. Также он работал журналистом и писателем.

Прощание с Марком Рафаловым состоится в понедельник, шестнадцатого ноября. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.  

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присоединяется к соболезнованиям родным и близким умершего.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марк Рафалов
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