​Умер бывший арбитр Марк Рафалов

Ушёл из жизни бывший арбитр всесоюзной категории Марк Рафалов. Ему было 96 лет, сообщает пресс-служба московского «Динамо», выражая свои глубокие соболезнования. Рафалов был болельщиком «бело-голубых».

В чемпионатах страны в качестве рефери Рафалов работал на протяжении четырнадцати лет – с 1960 по 1974 год. Также он работал журналистом и писателем.

Прощание с Марком Рафаловым состоится в понедельник, шестнадцатого ноября. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присоединяется к соболезнованиям родным и близким умершего.