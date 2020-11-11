Тарасов хочет задержаться в «Рубине»

Хавбек «Рубина» Дмитрий Тарасов поведал о том, что хотел бы задержаться в Казани.

«Нам очень понравилось в Казани. Уже планируем с женой, что если будет продолжение моей карьеры в «Рубине» - а я этого очень хочу, - то, возможно, мы даже переехали бы сюда жить», - передает слова 33-летнего полузащитника пресс-служба казанского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тарасов принял участие в шести поединках, не отметившись результативными действиями.

После 14 сыгранных туров подопечные Леонида Слуцкого набрали 21 очко и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.