Лападула трогательно попрощался с Гарекой

Мы уже сообщали, что аргентинский специалист Рикардо Гарека, уважительно прозванный «Эль-тигро», покинул пост главного тренера сборной Перу, который в 2019 году вывел в финал Кубка Америки, чего с командой не случалось почти полвека.

С авторитетным специалистом тепло попрощался Джанлука Лападула, который благодаря Гареке и вернулся в сборную Перу.

- Я счастлив быть частью большой семьи, перуанской сборной. И это лишь твоя заслуга. Ты лично прилетел в Италию за мной и пригласил меня, а когда я согласился, ты принял меня самым радушным образом, - написал нападающий в адрес Гареки.

«Эль-тигро» тренировал сборную Перу с 2015 года.