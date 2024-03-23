​Алексис Санчес: «Я мало играю»

Сборная Чили обыграла сборную Албании в товарищеском матче, и чилийский нападающий Алексис Санчес прокомментировал свою игру. По его словам, он редко выступает в своем клубе, миланском «Интере», а посему далек от своей оптимальной формы:

- Если говорить об игре команды, то все выступили хорошо. Но я лично сыграл мало в этом сезоне, и в таких условиях трудно поддерживать должную спортивную форму, - цитирует слова Алексиса Санчеса fcinter1908.it.

Напомним, что чилиийский нападающий вернулся в свой нынешний клуб в прошлом году, перед этим он провел сезон во французском «Марселе».