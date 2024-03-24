Рикельме подверг критике поведение современных футболистов

Президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме поделился мнением о современных футболистах.

«Нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде. Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером. Я чувствую отвращение, я немного раздражаюсь, потому что ничего не могу сделать», — цитирует руководителя клуба издание Football Talk.

Стоит напомнить, что за свою карьеру Рикельме успел поиграть за аргентинские «Бока Хуниорс» и «Аргентинос Хуниорс», а также за испанские «Барселону» и «Вильярреал». Что касается сборной Аргентины, то Хуан Роман провёл 54 встречи, отметившись 18 забитыми мячами.